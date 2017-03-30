Лидер украинских радикалов Ляшко рассказал о «вставленном в зад паяльнике»

Для того чтобы граждане Украины могли защитить себя, в том числе от произвола полиции, необходимо разрешить свободную продажу оружия. Такое заявление сделал лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко.

По словам политика, зачастую случается так, что честным людям на Украине вставляют в зад паяльник, а они не могут себя никак защитить.

- Мы за то, чтобы украинцам предоставили право владения оружием. Потому что бандиты оружие имеют, они залезают к честным людям в дома, вставляют паяльник в зад и вытягивают последние деньги. А простой человек себя защитить не может, — цитирует Ляшко «Лайф» со ссылкой на интервью изданию «Обозреватель».