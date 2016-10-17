Лидер ИГ спасся после авиаудара в Ираке

Главарь террористической группировки ИГ Абу Бакр аль-Багдади избежал последствий бомбардировки Мосула. Территория провинции Ниневия, где расположен город, сейчас является зоной проведения операции по зачистке района от боевиков «Исламского государства» (запрещено в России).

Этой ночью в Ираке началась масштабная военная операция. В результате авиаудара по подразделениям военных формирований ИГ были убиты несколько боевиков. Сообщается также, что погиб ближайший соратник главаря террористов Абу Бакр аль-Багдади. Подробности, которые касаются спасения самого аль-Багдади, не сообщаются.

Операция по зачистке региона от боевиков готовилась в течение нескольких недель. Премьер Ирака Хейдар аль-Абади в своем обращении к жителям Мосула заявил о необходимости поддержать армию страны, сообщает РБК.

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