Лидер SERB ополчился на организаторов показа фильма о Донбассе
Лидер движения SERB Игорь Бекетов потребовал привлечь к уголовной ответственности организаторов показа фильма о конфликте на Донбассе на фестивале «Артдокфест».
Соответствующее заявление он подал в полицию и прокуратуру. Бекетов расценивает действия организаторов показа как разжигание межнациональной ненависти, сообщает Ura.ru со ссылкой на его запись соцсети «ВКонтакте».
Ранее сообщалось, что Бекетов и еще двое активистов движения сорвали показ фильма, разлив в кинотеатре пахучую жидкость. Их задержали и предъявили обвинение в неповиновении сотрудникам полиции. По словам Бекетова, их ожидает административный арест или крупный штраф.
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