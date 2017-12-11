Лидер SERB ополчился на организаторов показа фильма о Донбассе

Лидер движения SERB Игорь Бекетов потребовал привлечь к уголовной ответственности организаторов показа фильма о конфликте на Донбассе на фестивале «Артдокфест».

Соответствующее заявление он подал в полицию и прокуратуру. Бекетов расценивает действия организаторов показа как разжигание межнациональной ненависти, сообщает Ura.ru со ссылкой на его запись соцсети «ВКонтакте».

Ранее сообщалось, что Бекетов и еще двое активистов движения сорвали показ фильма, разлив в кинотеатре пахучую жидкость. Их задержали и предъявили обвинение в неповиновении сотрудникам полиции. По словам Бекетова, их ожидает административный арест или крупный штраф.