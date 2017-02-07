Лидер Радикальной партии Украины лишился визы в США
Глава украинской Радикальной партии и депутат Верховной Рады Олег Ляшко лишился 10-летней визы в США.
На своей странице в Facebook он написал, что виза была ему выдана совсем недавно – перед Новым годом. По его словам, офицер в консульстве на просьбу объяснить причины аннулирования визы сослался на инструкции из Вашингтона.
По мнению Ляшко, лишение его визы связано с требованием к США выполнять свои обязательства перед Украиной по Будапештскому меморандуму, а также критикой Меморандума с МВФ, «который консервирует статус Украины как сырьевой колонии».
«Гуд бай, Америка! Приеду туда, когда украинцы выберут меня своим президентом», - добавил Ляшко.
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