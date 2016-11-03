Лидер ИГ призвал террористов удерживать Мосул

Главарь террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) Абу Бакр аль-Багдади призвал боевиков не отступать из Мосула, несмотря на начало операции по освобождению города силами коалиции.

Кроме того, боевик призвал «выпустить огонь гнева» на турецкие вооруженные силы, которые ведут борьбу с ИГ в Сирии, назвав Турцию новой «сферой деятельности» группировки.

Операция по освобождению Мосула началась 2 ноября, когда авиация нанесла первые авиаудары по осажденной территории. В операции участвуют армия Ирака совместно с отрядами самообороны иракских курдов при поддержке коалиции, возглавляемой США, сообщает «РИА Новости».