Лидер «Ночных Волков» духовно скрепил алтари и оборонные заводы

Лидер «Ночных Волков» Александр Залдастанов прокомментировал информационный шум вокруг фестиваля «Нашествие» и назвал главных подстрекателей.

В числе тех, кто активно раздувал вокруг этого информационную шумиху, байкер назвал главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко.

По словам Александра Залдастанова, таким как Сергей Доренко, нужно выбивать зубы, чем явил прекрасный образец современного российского подхода решения многих проблем.

Также главарь байкеров прокомментировал отказ от участия на фестивале нескольких музыкальных групп, заявив, что пацифисты, видимо, «не подозревают, что все успешные государства основаны не на подобных «ценностях», а на идеалах и национальных героях, которые одержимы любовью к своему отечеству».

Фееричное выступление Александра Залдастанова закончилось и вовсе фразой из разряда «хоть стой, хоть падай»:

«Будущее России это алтари и оборонные заводы», отмечает «НСН».

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