Лидер международных террористов признал поражение в Ираке

Формирования группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) терпят поражения в разных частях Ирака, главари террористов бегут из западной части Мосула, констатировал в своем обращении к проповедникам лидер ИГ Абу Бакр аль-Багдади.

Как передает РИА Новости со ссылкой на телеканал Alsumaria, главарь международной террористической организации назвал свое обращение прощальной речью и признал поражение своей группировки как в иракской провинции Найнава, так и в других частях страны.

По словам источника телеканала, Аль-Багдади распространил свою «прощальную» речь среди проповедников ИГ (запрещена в РФ).

Ранее СМИ сообщали о бегстве главарей террористов из Мосула. 24 февраля правительственные силы Ирака отбили военную базу и деревню к юго-западу от Мосула и вошли в жилые кварталы на западе города, а также полностью взяли под контроль аэропорт.