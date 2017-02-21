Лидер «Любэ» Расторгуев за 60 лет не встретил конкурентов

У популярной патриотической рок-группы почти за три десятилетия концертной деятельности так и не появилось достойных конкурентов, заявил Народный артист России Николай Расторгуев, которому 21 февраля исполняется 60 лет.

«У «Любэ» конкурентов нет», - заявил Расторгуев в интервью ТАСС, отметив, что ему до сих пор интересно работать над проектом патриотической рок-группы.

При этом, по его словам, коллектив пока не планирует запись нового альбома.

«В прошлом году мы выпустили альбом», - напомнил Расторгуев, уточнив, что паузы между альбомами «Любэ» составляют один-два года.

В честь юбилея своего лидера группа «Любэ» даст три концерта: 23 и 24 февраля в московском «Крокусе», а также 26 февраля в петербургском Ледовом дворце.