Лидер «Любэ» Расторгуев за 60 лет не встретил конкурентов
У популярной патриотической рок-группы почти за три десятилетия концертной деятельности так и не появилось достойных конкурентов, заявил Народный артист России Николай Расторгуев, которому 21 февраля исполняется 60 лет.
«У «Любэ» конкурентов нет», - заявил Расторгуев в интервью ТАСС, отметив, что ему до сих пор интересно работать над проектом патриотической рок-группы.
При этом, по его словам, коллектив пока не планирует запись нового альбома.
«В прошлом году мы выпустили альбом», - напомнил Расторгуев, уточнив, что паузы между альбомами «Любэ» составляют один-два года.
В честь юбилея своего лидера группа «Любэ» даст три концерта: 23 и 24 февраля в московском «Крокусе», а также 26 февраля в петербургском Ледовом дворце.
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