Лидер ЛДПР прокомментировал ДТП в Югре

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский считает, что гибель детей в крупном ДТП, произошедшем в ХМАО, можно было избежать.

По его мнению, существует решение, позволяющее предупредить катастрофы с автобусами, перевозящими детей, однако руководство региона не заинтересовано в нем. «Губернатору ХМАО и остальным, им наплевать на детей», - цитирует Жириновского OAne.ws

Лидер ЛДПР рассказал, что его партия уже давно подготовила законопроект о запрете перевозок пассажиров автобусами в ночное время. В качестве альтернативы этой мере Жириновский предлагает обустраивать на дорогах карманы для маневров и обгонов, а сотрудникам ГИБДД – заранее останавливать грузовой транспорт для пропуска автобусов с детьми.

Авария с участием автобуса, перевозившего детскую спортивную команду, произошла в ХМАО 4 декабря. Погибли 12 человек, из которых 10 дети. Еще более 20 пострадали.