Лидер ЛДПР предрек уничтожение Литвы

В случае вооруженного противостояния между Россией и США Литва и Прибалтика в целом окажутся в зоне риска. Об это заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

По его словам, опасность для стран Балтии, а также Польши и Украины создают войска НАТО, присутствующие на их территориях. «А там, где войска, возможна и война… Поэтому они сами ставят себя в зону риска, разворачивая у себя большое количество натовских войск и особенно бронетехники. Ведь это не оборонительные войска, а наступательные, и перед ними вполне может быть поставлена задача нападения на Россию», - сказал Жириновский в интервью Sputnik Литва.

Он добавил, что указанным странам следует соблюдать нейтралитет и отказаться от присутствия военного контингента НАТО. В этом случае им ничего не будет угрожать.

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