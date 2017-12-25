Лидер ЛДПР предложил учредить новый праздник
Владимир Жириновский направил в Госдуму проект закона, устанавливающий новый день воинской славы в России.
Он предлагает отмечать победу над мировым терроризмом на Ближнем Востоке. По мнению лидера ЛДПР, днем победы следует считать 11 декабря. В этот день президентом России Владимиром Путиным при посещении авиабазы Хмеймим было объявлено о выводе из Сирии большей части российских войск, передает «ФедералПресс».
Ранее Жириновский предлагал сократить продолжительность новогодних праздников, заменив их дополнительным отпуском. Однако эта инициатива поддержки в думе не нашла.
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