Лидер ЛДПР предложил учредить новый праздник

Владимир Жириновский направил в Госдуму проект закона, устанавливающий новый день воинской славы в России.

Он предлагает отмечать победу над мировым терроризмом на Ближнем Востоке. По мнению лидера ЛДПР, днем победы следует считать 11 декабря. В этот день президентом России Владимиром Путиным при посещении авиабазы Хмеймим было объявлено о выводе из Сирии большей части российских войск, передает «ФедералПресс».

Ранее Жириновский предлагал сократить продолжительность новогодних праздников, заменив их дополнительным отпуском. Однако эта инициатива поддержки в думе не нашла.

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Теги:
События: терроризм
Организации: Дума, ЛДПР
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