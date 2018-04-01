Лидер ЛДПР одобрил отставку Амана Тулеева

Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский приветствует сложение полномочий кемеровского губернатора Амана Тулеева.

Он заявил, что ротация глав регионов должна идти «более естественно».

«Все-таки мы должны идти к тому, чтобы ротация происходила более естественно: любой руководитель от директора бани до губернатора и президента должен занимать свой пост не более одного срока», - приводит слова Жириновского «РИА Новости».

Лидер ЛДПР с сожалением отнесся к тому, что Тулеев освободил должность главы региона после трагических событий в Кемерово.

1 апреля Аман Тулеев подал заявление об отставке, отметив, что такое решение считает осознанным и единственно верным.