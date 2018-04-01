Лидер ЛДПР одобрил отставку Амана Тулеева
Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский приветствует сложение полномочий кемеровского губернатора Амана Тулеева.
Он заявил, что ротация глав регионов должна идти «более естественно».
«Все-таки мы должны идти к тому, чтобы ротация происходила более естественно: любой руководитель от директора бани до губернатора и президента должен занимать свой пост не более одного срока», - приводит слова Жириновского «РИА Новости».
Лидер ЛДПР с сожалением отнесся к тому, что Тулеев освободил должность главы региона после трагических событий в Кемерово.
1 апреля Аман Тулеев подал заявление об отставке, отметив, что такое решение считает осознанным и единственно верным.
Следующая новость Тягач из России с радиоактивным грузом застрял на литовской границе
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии