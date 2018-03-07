Лидер ЛДПР назвал ситуацию с дебатами «русской анархией»

Кандидат в президенты от ЛДПР Владимир Жириновский вновь пожурил своих соперников за игнорирование дебатов на телевидении и радио.

Очередной раунд дебатов на канале ОТР посетили только он и кандидат от «Коммунистов России» Максим Сурайкин. Остальных представляли доверенные лица. «По регионам все уехали, то есть это русская, вот такая анархия», - цитирует слова Жириновского РИА «Новости».

Он отметил, что подобное поведение кандидатов недопустимо и не способствует решению всех вопросов.