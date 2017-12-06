Лидер ЛДПР назвал число реальных кандидатов в президенты
По мнению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, в России есть только два реальных кандидата на пост президента – он сам и Владимир Путин.
Он полагает, что Григорий Явлинский, глава КПРФ Геннадий Зюганов и телеведущая Ксения Собчак наберут ничтожно малое количество голосов.
«Левая идеология загнивает… Миронов даже выдвигаться не хочет, будут предлагать какую-то даму, но она тоже, конечно, не наберет никаких голосов», - цитирует Жириновского РИА «Новости».
Некоторое время назад Путин объявил о своем намерении вновь баллотироваться на пост главы государства. Ранее желание включиться в борьбу высказали ряд политиков, бизнесменов и общественных деятелей.
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