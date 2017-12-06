Лидер ЛДПР назвал число реальных кандидатов в президенты

По мнению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, в России есть только два реальных кандидата на пост президента – он сам и Владимир Путин.

Он полагает, что Григорий Явлинский, глава КПРФ Геннадий Зюганов и телеведущая Ксения Собчак наберут ничтожно малое количество голосов.

«Левая идеология загнивает… Миронов даже выдвигаться не хочет, будут предлагать какую-то даму, но она тоже, конечно, не наберет никаких голосов», - цитирует Жириновского РИА «Новости».

Некоторое время назад Путин объявил о своем намерении вновь баллотироваться на пост главы государства. Ранее желание включиться в борьбу высказали ряд политиков, бизнесменов и общественных деятелей.