Лидер КНДР назвал условия отказа от ядерного вооружения
Северокорейский лидер Ким Че Ын готов начать работу над дорожной картой денуклериазации, но сделает это только при условии выполнения ряда условий.
В частности, он настаивает на сохранении существующей политической системы, а также на компенсации со стороны США. Глава КНДР подчеркнул, что его страна готова отказаться от ядерного оружия, если Вашингтон, в свою очередь, откажется от своего враждебного настроя, передает «Экономика сегодня» со ссылкой на японские СМИ.
По словам Ким Чен Ына, работа над дорожной картой может начаться как до, так и после саммита между руководством КНДР, Южной Кореи и США.
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