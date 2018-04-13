Лидер КНДР назвал условия отказа от ядерного вооружения

Северокорейский лидер Ким Че Ын готов начать работу над дорожной картой денуклериазации, но сделает это только при условии выполнения ряда условий.

В частности, он настаивает на сохранении существующей политической системы, а также на компенсации со стороны США. Глава КНДР подчеркнул, что его страна готова отказаться от ядерного оружия, если Вашингтон, в свою очередь, откажется от своего враждебного настроя, передает «Экономика сегодня» со ссылкой на японские СМИ.

По словам Ким Чен Ына, работа над дорожной картой может начаться как до, так и после саммита между руководством КНДР, Южной Кореи и США.