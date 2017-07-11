Лидер группы «Наив» гордится попаданием в «черный список» Украины

Лидер группы «Наив» Александр Иванов, известный как «Чача», заявил, что гордится попаданием в «черный список» украинского экстремистского сайта «Миротворец».

Он отметил, что для панка почетно, достойно и необходимо быть врагом какого-нибудь государства.

«Может быть, у меня не очень получается быть врагом своего государства, но, по крайней мере, врагом хоть какого-то государства я являюсь! Поэтому попаданием в базу «Миротворца» я горжусь», - цитирует интернет-издание «Подмосковье сегодня» слова певца.

Он также выразил удивление тем, что был внесен в «черный список» Украины только через два года после выступления группы «Наив» на фестивале «Крымфест».

Служба безопасности Украины запретила въезд в страну 140 российским артистам. В список «врагов Украины» попали Александр Розембаум, Николай Расторгуев, Лев Лещенко, Иосиф Кобзон, певица Валерия, Нюша, актеры Павел Майков и Мария Порошина, режиссер Никита Михалков, театр кошек Юрия Куклачева и многие другие.

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