Лидер движения автомобилистов против разделения водителей

Глава «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин раскритиковал идею о разделении водителей на любителей и профессионалов.

«Я не понимаю, для чего это делается. Все водители должны соблюдать правила дорожного движения», - заявил он в интервью НСН.

Он отметил, что повышенные требования к водителям-профессионалам существуют и сейчас. Их устанавливают работодатели. «Может быть, автошколы будут больше времени на подготовку тратить водителей-профессионалов? Но это уже их внутренние проблемы», - добавил Похмелкин.

Ранее идею о разделении водителей на две категории высказали в Союзе автошкол России. Смысл этого разделения состоит в том, чтобы тщательнее готовить профессионалов и при это не перегружать ненужной информацией любителей.