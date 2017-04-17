Лидер байкеров Хирург призвал избавляться от автомобилей

Глава мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдостанов (Хирург) предложил избавляться от автомобилей и переходить к велосипедному движению.

Он одобрил предложение вице-премьера Игоря Шувалова о внесении изменений в ПДД для удобства мотоциклистов, отметив, что это будет полезно для столицы – снизятся нагрузки на дороги и экологию.

«Надо стараться максимально избавляться от машин – один из выходов – малый транспорт. Надо создать все максимальные удобства сначала для мотоциклистов, а потом для велосипедистов», - сказал глава байкеров в интервью НСН.