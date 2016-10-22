Лидер ИГ Абу Бакр аль-Багдади мог находиться в Мосуле три дня назад

Лидер террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ — ред.) Абу Бакр аль-Багдади, по неподтвержденным данным, находился в Мосуле три дня назад.

Сообщается, что есть свидетели, которые видели террориста в Мосуле. 17 октября ему якобы удалось спастись от авиаудара за несколько минут до него.

В ночь на 17 октября премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади заявил о начале военной операции по освобождению Мосула от боевиков ИГ. Сейчас операция продолжается, сообщает РИА Новости.