Лидер ИГ Абу Бакр аль-Багдади мог находиться в Мосуле три дня назад
Лидер террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ — ред.) Абу Бакр аль-Багдади, по неподтвержденным данным, находился в Мосуле три дня назад.
Сообщается, что есть свидетели, которые видели террориста в Мосуле. 17 октября ему якобы удалось спастись от авиаудара за несколько минут до него.
В ночь на 17 октября премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади заявил о начале военной операции по освобождению Мосула от боевиков ИГ. Сейчас операция продолжается, сообщает РИА Новости.
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