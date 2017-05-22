Личный самолет «короля рок-н-ролла» выставят на аукцион

Личный самолет Элвиса Пресли будет продан с молотка. Его выставят на аукцион в США 27 мая.

Речь идет о самолете Lockheed Jetstar 1962 года выпуска. В нем полностью сохранилась внутренняя отдела, но отсутствуют двигатели. Предварительно самолет оценивается в два-три с половиной миллиона долларов, передает РИА «Новости» со ссылкой на аукционный дом GWS Auctions.

Организаторы торгов считают, что покупатель самолета может сделать на нем целое состояние, использовав его как платный аттракцион или выставочный экспонат.