Личный Ferrari Трампа ушел с молотка за $270 тысяч

Личный автомобиль президента США Дональда Трампа продан за $270 тыс. на торгах аукционного дома Auctions America.

Как сообщает РИА Новости, Ferrari F430 был приобретен американским лидером в 2007 году. Через четыре года после покупки, проехав около 3,8 тысячи километров, он продал машину. Имя второго владельца неизвестно.

Представитель аукционного дома Эми Кристи заявил: «Такие же модели, владельцами которых не были известные люди, обычно приносят от 125 до 175 тысяч долларов в зависимости от пробега, состояния и оборудования».

Имя нового покупателя также не разглашается.