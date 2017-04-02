Личный Ferrari Трампа ушел с молотка за $270 тысяч
Личный автомобиль президента США Дональда Трампа продан за $270 тыс. на торгах аукционного дома Auctions America.
Как сообщает РИА Новости, Ferrari F430 был приобретен американским лидером в 2007 году. Через четыре года после покупки, проехав около 3,8 тысячи километров, он продал машину. Имя второго владельца неизвестно.
Представитель аукционного дома Эми Кристи заявил: «Такие же модели, владельцами которых не были известные люди, обычно приносят от 125 до 175 тысяч долларов в зависимости от пробега, состояния и оборудования».
Имя нового покупателя также не разглашается.
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