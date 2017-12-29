В Либерии на президентских выборах победил футболист

Выборы главы государства в Либерии выиграл бывший футболист Джордж Веа.

Обращаясь к соотечественникам, он заявил, что осознает всю ответственность и сложность задач, возлагаемых на президента страны. Кроме того, он добавил, что для Либерии настало время перемен, сообщает НСН со ссылкой на Twitter бывщего спортсмена.

В 1995 году Веа был назван лучшим футболистом и награжден «Золотым мячом».