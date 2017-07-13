Льготные автокредиты обеспечат россиянам тройную выгоду

Программы льготного автокредитования, утвержденные премьер-министром России Дмитрием Медведевым, расширят возможности выбора покупателей, считает автомобильный эксперт Игорь Моржаретто.

По его словам, новые программы, которые вводят в стране, дадут россиянам тройную выгоду.

Эксперт также считает, что очевидная выгода от новых программ льготного автокредитования в России ждет не только покупателей и представителей рынка, но и госбюджет страны.

В России заработали новые программы автокредитования, предоставляющие покупателям единовременную скидку в 10 процентов при покупке автомобиля российской сборки.

Программа «Семейный автомобиль» рассчитана на семьи, в которых воспитывается не менее двух детей, а программа «Первый автомобиль» предназначена для россиян, покупающих машину в первый раз.

Скидка предоставляется при уплате первого взноса. При этом цена на автомобиль должна быть не более 1 миллиона 450 тысяч рублей, сообщает агентство Nation news.