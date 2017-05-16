ЛГБТ-активисты призвали Кадырова к ответу

Несколько французских ЛГБТ-организаций подали в Международный уголовный суд иск к главе Чечни Рамзану Кадырову.

Истцы назвали ситуацию в Чечне «геноцидом» лиц нетрадиционной сексуальной ориентации и обвинили главу республики в создании пыточных лагерей для геев, сообщает издание Le Monde.

Некоторое время назад «Новая газета» опубликовала статью о задержаниях, пытках и убийствах представителей сексуальных меньшинств в Чечне. Власти республики опровергли сообщение газеты, однако прокуратура начала проверку по следам публикации.