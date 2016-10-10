В Лейпциге задержан подозреваемый в терроризме сириец
Правоохранительным органам Германии удалось задержать подозреваемого в терроризме исламиста. На его розыск у полицейских ушло два дня.
Полиция ФРГ задержала 22-летнего сирийца Джабера Альбакра, сообщает ТАСС. Его подозревают в подготовке теракта. Известно, что гражданин Сирии сбежал из Хемница, когда там объявили контртеррористическую операцию.
При обыске квартиры, в которой жил Альбакр, нашли несколько сотен грамм мощной взрывной смеси. СМИ сообщают, что целью сирийца был городской аэропорт Хемница.
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