В Лейпциге задержан подозреваемый в терроризме сириец

Правоохранительным органам Германии удалось задержать подозреваемого в терроризме исламиста. На его розыск у полицейских ушло два дня.

Полиция ФРГ задержала 22-летнего сирийца Джабера Альбакра, сообщает ТАСС. Его подозревают в подготовке теракта. Известно, что гражданин Сирии сбежал из Хемница, когда там объявили контртеррористическую операцию.

При обыске квартиры, в которой жил Альбакр, нашли несколько сотен грамм мощной взрывной смеси. СМИ сообщают, что целью сирийца был городской аэропорт Хемница.