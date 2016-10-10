В Лейпциге задержан готовивший теракт 22-летний сирийский беженец

Полиция немецкого Лейпцига имеет все основания полагать, что задержанный по подозрению в связях с ДАИШ (запрещенная в РФ организация) 22-летний выходец из Сирии Джабер аль-Бакр готовил террористический акт.

- Действия и поведение подозреваемого указывают на связи с ИГ, - цитирует выступление на пресс-конференции в Дрездене начальника уголовной полиции федеральной земли Саксония Йорга Михаэлиса «Интерфакс» со ссылкой на АР.

Как сообщили правоохранительные органы Германии, полиция попыталась аль-Бакра после того, как он попытался вступить в контакт с соотечественниками в городе Хемнице, однако подозреваемому удалось скрыться.

Во время обыска его квартиры была обнаружена взрывчатка. Для того чтобы вывезти ее и обезвредить, стражам порядка пришлось эвакуировать более 100 жильцов.

По данным АР, аль-Бакр прибыл в Германию в числе 890 тысяч беженцев в 2015 году.