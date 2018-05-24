«Левый фронт» возьмется за подмосковные свалки

Активисты намерены провести в начале лета рейд по полигонам твердых отходов в Московской области.

Вопрос о проведении масштабной инспекции свалок обсуждался на заседании рабочей группы с участием представителей властей Подмосковья и общественных движений. Об этом «Интерфаксу» рассказал координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов.

Активисты получат полномочия экологических инспекторов. В соответствии с разработанным графиком они проведут проверки свалок и проинформируют общественность об их результатах. Кроме того, активисты начнут в некоторых городах области раздельный сбор мусора.