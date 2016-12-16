«Левада-Центр» случайно ухудшил отношение россиян к Путину

Директор «Левада-Центра» Лев Гудков признал техническую ошибку, допущенную организацией при публикации итогов социологического опроса об отношении россиян к президенту РФ Владимиру Путину.

Соответствующие извинения опубликованы на сайте «Левада-Центра», - сообщают «Ведомости».

«Уточненные данные свидетельствуют о растущей поляризации оценок Владимира Путина, но не столь значительной, как это выглядело в таблице, опубликованной ранее на нашем сайте. В целом можно сказать, что отношение основной массы опрошенных осталось прежним («не изменилось» – 55 процентов, в 2012 году, до крымской кампании, такой вариант ответа выбрали 74 процента), «ухудшилось» у 14 процентов (в 2012 году – 10 процентов), «улучшилось» – у 29 процентов (было 10 процентов)», – говорится в сообщении организации.

«Ведомости» на основании переданных организацией ошибочных данных подготовили публикацию «О странностях любви» в номере от 13 декабря, где указали, что отношение у трети россиян к президенту ухудшилось.

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