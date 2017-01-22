Летом над Землей пролетит НЛО

Ученые засекли в космосе неопознанный летающий объект, который, по их подсчетом, летом текущего года пролетит над Землей.

Как уточняется в материале, НЛО имеет название «1991 VG». Объект ранее уже пролетал рядом с земной орбитой. Ученые утверждают, что видели его в 1975 году, хотя тогда многие посчитали его секретной космической ракетой СССР.

Некоторые представители ученого мира даже высказали предположение, что летательный объект может оказаться кораблем внеземных цивилизаций. Исследователи полагают, что НЛО является продуктом технологического характера, а траектория его полета и смена скорости движения делают данное небесное тело похожим на пилотируемый аппарат.

Вместе с тем, ученые склоняются к мнению, что таинственный НЛО – это всего-навсего, космический мусор. Об этом сообщает «Экономика сегодня».

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