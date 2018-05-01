Летняя погода встретит москвичей на Первомай
Жара с температурой воздуха до 25 градусов и ливень с грозой ожидаются 1 мая в Москве.
Об этом РИА «Новости» сообщили в центре «Фобос». На Первомай теплая погода придет благодаря атлантическому циклону.
«Это значит, что на фоне относительно солнечной погоды столбики термометров продолжат расти вверх, достигнут показателей середины лета, но без локальных скоротечных ливней и гроз — до 13.00-15.00 — дело все-таки не обойдется», - отметили в центре.
Днем Москву и Московскую область ждет облачная погода с прояснениями. Температура воздуха составит 23-25 градусов тепла.
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