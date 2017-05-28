Летевший в Турцию лайнер экстренно посадили из-за драки на борту

Самолет, летевший из столицы на турецкий курорт Бодрум, экстренно приземлился в Краснодаре из-за неадекватных действий одного из пассажиров лайнера.

Источник в экстренных службах рассказал Lenta.ru: «Один из пассажиров рейса Москва — Мугла (Бодрум), по всей видимости, злоупотребив крепкими алкогольными напитками еще до вылета, вел себя неадекватно и на подлете к Краснодару затеял драку с соседями».

Бортпроводники не смогли успокоить мужчину, вследствие этого командир экипажа принял решение об экстренной посадке самолета. Лайнер приземлился в краснодарском аэропорту Пашковский, где пассажир был передан в руки полиции.

22 мая этого года было возбуждено дело в отношении дебошира, который во время полета из Тель-Авива в столицу угрожал безопасности самолета и пассажиров. Хулиган заключен под стражу. Ему грозит штраф в размере от 300 до 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок до пяти лет.

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