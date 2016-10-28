Летевший самолет из Москвы в Узбекистан сел в Казани из-за больного пассажира
Борт А321, следовавший рейсом Москва - Наманган (Узбекистан), в ночь на пятницу приземлился в аэропорту Казани из-за пассажира, которому во время полета стало плохо.
- В 02:14 в аэропорту Казани совершил вынужденную посадку аэробус А321 рейсом Домодедово (Москва) - Наманган. У гражданина Узбекистана 1992 года рождения пошла ртом кровь, - сказали «Интерфаксу» в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.
По словам собеседника агентства, мужчина был госпитализирован в городскую больницу, и в 3:54 самолет вылетел дальше по маршруту.
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