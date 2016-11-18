Летевший на саммит АТЭС из Москвы в Лиму самолет сопроводили истребители Швейцарии

Направлявшийся из Москвы в Лиму пассажирский самолет с журналистами и членами делегации, которая будет сопровождать президента РФ Владимира Путина на саммите АТЭС, некоторое время на близком расстоянии сопровождали истребители ВВС Швейцарии.

Об этом рассказал корреспондент «Интерфакса», находившийся на борту.

Самолеты, на которых был четко виден флаг Швейцарии, приблизились к российскому лайнеру и некоторое время сопровождали его, меняясь местами.

Командир экипажа пояснил пассажирам, что на данном маршруте «это обычная практика». Однако журналисты «президентского пула» смогли припомнить всего один подобный эпизод, и он был связан с проведением в стране, над которой следовал российский лайнер, саммита НАТО.

Президент РФ Владимир Путин следует на саммит в Перу другим самолетом, он прибудет в Лиму из Сочи, где на этой неделе провел серию совещаний с российским военным руководством и главами предприятий оборонного комплекса.