Летевший в Уфу лайнер вернулся в Шереметьево из-за плохого самочувствия командира
Самолет, следовавший по маршруту Москва-Уфа, был вынужден вернуться в аэропорт Шереметьево из-за плохого самочувствия командира экипажа.
Как уточняется в материале, командиру стало плохо сразу после взлета. После того, как самолет приземлился, первый пилот был отправлен в больницу.
На борту лайнера находились 150 пассажиров, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
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