Летевший из Кишинева в Москву самолет поразила молния
В самолет рейса Кишинев-Санкт-Петербург ударила молния. Инцидент произошел, когда воздушное судно набирало высоту.
«Самолет принадлежит российской компании S7. От удара молнии никто не пострадал, оборудование работало исправно», - сообщили в пресс-службе авиакомпании.
После инцидента экипаж принял решение вернуться в аэропорт. Приземление самолета прошло удачно. На борту находились 113 пассажиров, никто из них не пострадал, сообщает «Интерфакс». Теперь самолету предстоит пройти тщательную проверку.
13 июля молния попала в самолет авиакомпании «Победа». Лайнер направлялся из Берлина в Москву.
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