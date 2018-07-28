Летевший из Кишинева в Москву самолет поразила молния

В самолет рейса Кишинев-Санкт-Петербург ударила молния. Инцидент произошел, когда воздушное судно набирало высоту.

«Самолет принадлежит российской компании S7. От удара молнии никто не пострадал, оборудование работало исправно», - сообщили в пресс-службе авиакомпании.

После инцидента экипаж принял решение вернуться в аэропорт. Приземление самолета прошло удачно. На борту находились 113 пассажиров, никто из них не пострадал, сообщает «Интерфакс». Теперь самолету предстоит пройти тщательную проверку.

13 июля молния попала в самолет авиакомпании «Победа». Лайнер направлялся из Берлина в Москву.