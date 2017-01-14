Летевший из Благовещенска в Пхукет самолет вернулся в аэропорт вылета
Самолет авиакомпании Pegas Fly, совершавший рейс по маршруту Благовещенск - Таиланд, вернулся в аэропорт вылета из-за технической неисправности, сообщили в справочной службе аэропорта «Игнатьево».
По словам замдиректора турагентства «Компас» Оксаны Гавриловой, лайнер почти долетел до Харбина, когда экипаж принял решение вернуть самолет в аэропорт вылета.
Она уточнила, что авиаперевозчик сообщил о неисправности системы кондиционирования на борту.
Самолет благополучно приземлился в Благовещенске, туристы получают багаж, сообщает «РИА Новости».
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