Летевший из Благовещенска в Пхукет самолет вернулся в аэропорт вылета

Самолет авиакомпании Pegas Fly, совершавший рейс по маршруту Благовещенск - Таиланд, вернулся в аэропорт вылета из-за технической неисправности, сообщили в справочной службе аэропорта «Игнатьево».

По словам замдиректора турагентства «Компас» Оксаны Гавриловой, лайнер почти долетел до Харбина, когда экипаж принял решение вернуть самолет в аэропорт вылета.

Она уточнила, что авиаперевозчик сообщил о неисправности системы кондиционирования на борту.

Самолет благополучно приземлился в Благовещенске, туристы получают багаж, сообщает «РИА Новости».