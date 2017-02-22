Летчика-пенсионера спасли из «налоговой ямы»

Публикация в СМИ помогла летчику-пенсионеру Александру Поддубному избавиться от налоговой задолженности в 2,6 миллиона рублей. Погасить ее помогли старые товарищи пилота, которые нашли спонсора.

В службе судебных приставов порталу «Санкт-Петербург.ру» рассказали, что накопившиеся перед налоговой службе долги Поддубного за четыре года, исполнительский сбор и расходы на оценку самолета «Ил-14п», зарегистрированного на летчика, полностью выплачены. Арест с воздушного судная снят, производство в отношении пилота прекращено.

Поддубный поблагодарил портал за то, что именно благодаря его публикациям была решена проблема, растянувшаяся на годы.

Причиной ее стал самолет, который облагается высоким транспортным налогом. На него ушли все накопления летчика, а затем начались долги. Приставы пытались продать самолет для погашения долгов, но арест, наложенный на воздушное судно отпугивал потенциальных покупателей.

В настоящее время перед пилотом стоит дилемма: снять самолет с учета в Федеральном агентстве воздушного транспорта (ФАВТ) и не платить транспортный налог, но лишиться возможности использовать его по назначению, либо попытаться начать собственное дело, на которое еще предстоит найти первоначальный капитал.