Летчик Ярошенко пожаловался на издевательства в тюрьме
Российский летчик Константин Ярошенко, приговоренный в США к 20 годам тюрьмы, пожаловался на систематические издевательства со стороны администрации колонии.
По словам его жены Виктории, россиянин опасается, что ему могут подбросить наркотики и затем увеличить срок заключения до пожизненного.
«Константин позвонил, сказал, что уже три месяца терпит издевательства со стороны нового охранника, то есть это даже не охранник, а администратор», - пояснила супруга Ярошенко.
Она также рассказала, что он постоянно производит личные досмотры Ярошенко, не объясняя причин.
Константин Ярошенко был арестован 28 мая 2010 года в Либерии по обвинению в подготовке транспортировки крупных партий кокаина. Свою вину летчик полностью отрицает, сообщает «ТВ Центр».
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