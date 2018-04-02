Летчик Ярошенко пожаловался на издевательства в тюрьме

Российский летчик Константин Ярошенко, приговоренный в США к 20 годам тюрьмы, пожаловался на систематические издевательства со стороны администрации колонии.

По словам его жены Виктории, россиянин опасается, что ему могут подбросить наркотики и затем увеличить срок заключения до пожизненного.

«Константин позвонил, сказал, что уже три месяца терпит издевательства со стороны нового охранника, то есть это даже не охранник, а администратор», - пояснила супруга Ярошенко.

Она также рассказала, что он постоянно производит личные досмотры Ярошенко, не объясняя причин.

Константин Ярошенко был арестован 28 мая 2010 года в Либерии по обвинению в подготовке транспортировки крупных партий кокаина. Свою вину летчик полностью отрицает, сообщает «ТВ Центр».