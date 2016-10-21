Летчик Ярошенко может вернуться на родину до конца президентства Обамы

Осужденный на 20 лет тюрьмы в США российский летчик Константин Ярошенко может вернуться на родину до окончания президентского срока Барка Обамы. Этого не исключает его адвокат Алексей Тарасов.

Новый президент США, выборы которого пройдут 8 ноября, заступит в должность 20 января, напоминает РИА Новости.

Сегодня МИД России сообщил, что посольство РФ в Вашингтоне передало в министерство юстиции США запрос на передачу в Россию Ярошенко. Россия просит передачи россиянина в соответствии с положениями Конвенции о передаче осужденных лиц 1983 года.

Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке доставки крупной партии наркотиков в Штаты.