Летчик из Читы попал в Книгу рекордов Гиннесса
Читинский летчик Леонид Кулеш попал в Книгу рекордов Гиннесса за сотню витков в плоском штопоре.
На самолете «Dragonfly» в августе 2014 года он совершил 100 переворотов во время полета.
На сайте Гиннесса уже есть информация о рекорде Леонида Кулеша.
Также автор рекорда известен у себя на родине тем, что вместе с отцом создал флаг и герб Читинской области, а также памятник Александру Невскому, установленный впоследствии на привокзальной площади города, передает РИА Новости.
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