Летчик из Читы попал в Книгу рекордов Гиннесса

Читинский летчик Леонид Кулеш попал в Книгу рекордов Гиннесса за сотню витков в плоском штопоре.

На самолете «Dragonfly» в августе 2014 года он совершил 100 переворотов во время полета.

На сайте Гиннесса уже есть информация о рекорде Леонида Кулеша.

Также автор рекорда известен у себя на родине тем, что вместе с отцом создал флаг и герб Читинской области, а также памятник Александру Невскому, установленный впоследствии на привокзальной площади города, передает РИА Новости.