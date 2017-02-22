Лесбиянки в НБА создали ядовитую атмосферу дискриминации остальных игроков

В США 98 процентов спортсменок женской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) составляют лесбиянки, которые сформировали особый климат в отношении игроков традиционной сексуальной ориентации, рассказала американская баскетболистка Кэндис Уиггинс.

По ее словам, она выступала за несколько клубов женской НБА и планировала отыграть еще два сезона, но из-за «ядовитой атмосферы» в ассоциации решила оставить большой спорт досрочно, пишет «Лента.ру» со ссылкой на ESPN.

Уиггинс говорит, что сама она придерживается традиционной ориентации. Однако, «наверное, 98 процентов игроков в женской НБА — лесбиянки», сообщила спортсменка. По отношению к остальным, говорит Уиггинс, здесь применялись совсем другие правила.

«Я имела дело с таким отношением с самого начала карьеры», — отметила спортсменка.