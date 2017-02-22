Лесбиянки в НБА создали ядовитую атмосферу дискриминации остальных игроков

В США 98 процентов спортсменок женской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) составляют лесбиянки, которые сформировали особый климат в отношении игроков традиционной сексуальной ориентации, рассказала американская баскетболистка Кэндис Уиггинс.

По ее словам, она выступала за несколько клубов женской НБА и планировала отыграть еще два сезона, но из-за «ядовитой атмосферы» в ассоциации решила оставить большой спорт досрочно, пишет «Лента.ру» со ссылкой на ESPN.

Уиггинс говорит, что сама она придерживается традиционной ориентации. Однако, «наверное, 98 процентов игроков в женской НБА — лесбиянки», сообщила спортсменка. По отношению к остальным, говорит Уиггинс, здесь применялись совсем другие правила.

«Я имела дело с таким отношением с самого начала карьеры», — отметила спортсменка.

Новости по теме
Теги:
Места: США
Следующая новость Летчика-пенсионера спасли из «налоговой ямы»

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО