Леонид Ярмольник попал в «черный список» Украины
Российский актер Леонид Ярмольник попал в «черный список» Украины, составляемый активистами скандального сайта «Миротворец».
Причиной объявления Ярмольника персоной нон грата называется «антиукраинская пропаганда» и якобы «открытое оправдание российской агрессии".
Сам Ярмольник назвал попадание в базу «Миротворца» глупостью. В «черный список» лиц, которым запрещен въезд на территорию Украины, включены уже более половины российских деятелей искусства.
Ранее телеведущая и политик Ксения Собчак, в ходе своей предвыборной кампании обратилась в посольство Украины с просьбой разрешить ей посетить Крым. В ответ просьбу телеведущей назвали «политической шизофренией» и включили ее в «черный список», сообщает Life.
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