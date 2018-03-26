Российский актер Леонид Ярмольник попал в «черный список» Украины, составляемый активистами скандального сайта «Миротворец».

Причиной объявления Ярмольника персоной нон грата называется «антиукраинская пропаганда» и якобы «открытое оправдание российской агрессии".

Сам Ярмольник назвал попадание в базу «Миротворца» глупостью. В «черный список» лиц, которым запрещен въезд на территорию Украины, включены уже более половины российских деятелей искусства.

Ранее телеведущая и политик Ксения Собчак, в ходе своей предвыборной кампании обратилась в посольство Украины с просьбой разрешить ей посетить Крым. В ответ просьбу телеведущей назвали «политической шизофренией» и включили ее в «черный список», сообщает Life.