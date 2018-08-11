Леонид Ярмольник ответит в суде за повреждение машины ФСО
Федеральная служба охраны (ФСО) обратилась в суд с иском к актеру Леониду Ярмольнику. Ведомство требует взыскать с него 800 тыс. рублей за повреждение автомобиля Mercedes.
Как рассказал телеканалу «360» сам Ярмольник, по аварии, которая произошла пару лет назад, уже рассчиталась страховая компания.
«Ну написали они через два года еще какой-то иск. Кто у них там работает, как работает — я не знаю. У меня адвокат с этим будет разбираться. Я вообще на это не обращаю внимание», - заявил он.
Осенью 2016 года в Москве по вине Ярмольника произошла авария, в которой пострадали четыре машины, в том числе Mercedes ФСО.
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