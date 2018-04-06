Леонид Ярмольник назвал Елену Малышеву сумасшедшей

Известный российский актер Леонид Ярмольник назвал сумасшедшей телеведущую Елену Малышеву, которая в одном из выпусков программы «Жить здорово!» на «Первом канале» призвала отстреливать бродячих собак.

«Я думаю, что она, наверное, сошла с ума. Мы ее знаем много лет, ужасно жалко, что столь авторитетный и любимый телевизионный ведущий сказал такую жуткую вещь. Я думаю, что она должна, наверное, как-то опровергнуть свое высказывание, или объяснить, что она что-то другое имела ввиду, потому что это на самом деле ужас», - сказал Ярмольник, комментируя разгоревшийся вокруг Малышевой скандал.

Он также отметил, что это совершенно не похоже на известную телеведущую, а также предположил, что, возможно, она оговорилась.

Артист подчеркнул, что хотел бы услышать от Малышевой объяснение своих слов.

«Это против сегодняшней морали и вообще против морали нормального общества и нормальных людей», – считает Ярмольник.

Аморальное, жестокое высказывание Малышевой вызвало широкий общественный резонанс в обществе. Россияне потребовали наказать телеведущую по всей строгости закона, а также обвинили телеведущую в фашизме. Кроме того, в Сети появилась петиция, которую подписали уже тысячи возмущенных россиян, сообщает «Федерал пресс».