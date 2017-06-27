Леонид Слуцкий призвал ПАСЕ не идти на поводу у русофобов

Глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий раскритиковал принятие Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ) изменений в регламент, позволяющих отстранить от должности главу организации Педро Аграмунта.

По его словам, решение ПАСЕ демонстрирует проявление двойных стандартов и противоречит духу парламентаризма. «ПАСЕ, как всегда, идет на поводу у русофобского меньшинства, тем самым загоняя себя же в тупик», - цитирует Слуцкого РИА «Новости».

Идею импичмента Аграмунта он назвал осознанной травлей главы ПАСЕ. Нападки на него негативно отразятся на авторитете организации, добавил депутат.

Отношение к Аграмунту в ПАСЕ изменилось после того как он некоторое время назад посетил Сирию вместе с российскими депутатами. До принятия изменений в регламент организации, он мог покинуть свой пост только по собственному желанию.

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