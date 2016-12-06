Леонид Слуцкий покинет пост главного тренера ЦСКА после матча с «Тоттенхэмом»
Профессиональный футбольный клуб ЦСКА официально подтвердил отставку главного тренера команды Леонида Слуцкого.
«После матча с лондонским «Тоттенхэмом» Леонид Слуцкий покинет пост главного тренера ПФК ЦСКА. Один из самых титулованных тренеров в истории красно-синих уходит по собственному желанию, сохраняя теплые и дружеские отношения с нашим клубом», - говорится на официальном сайте ЦСКА.
Сообщается также, что последним матчем во главе ЦСКА для Слуцкого станет матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Тоттенхэма», который состоится 7 декабря в Лондоне. В случае победы армейцы выйдут в плей-офф Лиги Европы – второго по значимости европейского клубного турнира.
Имя нового наставника будет названо до конца недели, - отметили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что Слуцкого на посту главного тренера сменит Виктор Гончаренко, ныне возглавляющий «Уфу». По неофициальной информации, Гончаренко уже поставил руководство башкирской команды в известность о том, что переходит в ЦСКА.
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