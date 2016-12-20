Леонид Слуцкий будет работать в научно-аналитической группе лондонского «Челси»
Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий войдет в научно-аналитическую группу лондонского «Челси», который принадлежит российскому миллиардеру Роману Абрамовичу.
Перед тем как приступить к исполнению своих обязанностей, Слуцкий пройдет курс изучения английского языка в монастыре Вюгт, где в свое время проходили обучение итальянец Карло Анчелотти и голландец Гус Хиддинк, - сообщает «Спортфакт» со ссылкой на «Спорт-Экспресс».
Ранее сообщалось, что Леонид Слуцкий покинул ЦСКА, в котором провел семь сезонов и трижды побеждал в чемпионатах России.
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