Леонид Пасечник назначил представителя ЛНР на минских переговорах

Исполняющий обязанности министра иностранных дел самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Владислав Дейнего представит Луганск на минских переговорах.

И.о. главы ЛНР Леонид Пасечник сказал Дейнего: «Тогда я бы первым заданием для вас определил представлять интересы нашей республики на минских переговорах с целью урегулирования конфликта на Донбассе мирным путем и недопущения кровопролития на нашей территории».

Дейнего поблагодарил и.о. главы ЛНР за доверие, передает «Интерфакс».

Ранее Народный совет республики поддержал прекращение полномочий главы республики Игоря Плотницкого и одобрил кандидатуру министра госбезопасности Леонида Пасечника на пост и.о. главы ЛНР.