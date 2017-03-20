Леонид Михельсон вновь возглавил рейтинг российских миллиардеров
Самым богатым человеком России продолжает оставаться совладелец «Новатэка» и «Сибура» Леонид Михельсон - в ежегодный рейтинге журнала Forbes его состояние оценивается в 18,4 миллиарда долларов. В глобальном рейтинге Михельсон занимает 46 место.
На второе месте из россиян Forbes поставил владельца «Северстали» Алексея Мордашова с капиталом в 17,5 миллиарда долларов (51 место в глобальном рейтинге), а замкнул «тройку призеров» Владимир Лисин - 16,1 миллиарда долларов (57 место в глобальном рейтинге), - сообщает ТАСС.
В обновленном списке Forbes на 19 россиян больше, чем в предыдущем, что, по мнению издания, обусловлено тем, что российская экономика стабилизировалась, равно как и нефтяной рынок.
Возглавляет рейтинг самых богатых людей планеты четвертый год подряд Билл Гейтс с состоянием 86 миллиардов долларов, на втором месте расположился владелец инвестиционной компании Berkshire Hathaway Уоррен Баффет (75,6 миллиарда долларов), а на третьем месте - основатель Amazon Джефф Безос (72,8 миллиарда долларов).
Совокупное состояние членов рейтинга миллиардеров Forbes в 2017 году составило 7,67 триллиона долларов, что на 18 процентов больше, чем годом ранее.
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