Леонид Михельсон вновь возглавил рейтинг российских миллиардеров

Самым богатым человеком России продолжает оставаться совладелец «Новатэка» и «Сибура» Леонид Михельсон - в ежегодный рейтинге журнала Forbes его состояние оценивается в 18,4 миллиарда долларов. В глобальном рейтинге Михельсон занимает 46 место.

На второе месте из россиян Forbes поставил владельца «Северстали» Алексея Мордашова с капиталом в 17,5 миллиарда долларов (51 место в глобальном рейтинге), а замкнул «тройку призеров» Владимир Лисин - 16,1 миллиарда долларов (57 место в глобальном рейтинге), - сообщает ТАСС.

В обновленном списке Forbes на 19 россиян больше, чем в предыдущем, что, по мнению издания, обусловлено тем, что российская экономика стабилизировалась, равно как и нефтяной рынок.

Возглавляет рейтинг самых богатых людей планеты четвертый год подряд Билл Гейтс с состоянием 86 миллиардов долларов, на втором месте расположился владелец инвестиционной компании Berkshire Hathaway Уоррен Баффет (75,6 миллиарда долларов), а на третьем месте - основатель Amazon Джефф Безос (72,8 миллиарда долларов).

Совокупное состояние членов рейтинга миллиардеров Forbes в 2017 году составило 7,67 триллиона долларов, что на 18 процентов больше, чем годом ранее.