Леонид Кучма: Европа поставит Украину на колени

Экс-президент Украины Леонид Кучма заявил, что страна не получит помощи от Запада, а сама Европа просто поставит Украину на колени.

Он отметил, что в европейской прессе нет никаких упоминаний об Украине. По его мнению, о стране там давно забыли, отмечает ТАСС.

Леонид Кучма заявил также, что страна буквально разваливается – экономики нет, авиации и ракетной деятельности – тоже нет, а сама Украина становится сырьевым придатком Запада.

Он призвал руководство страны одуматься и начать восстанавливать производство и науку пока не поздно.